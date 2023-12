Palo Alto Networks Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Palo Alto Networks liegt aktuell bei 169,54, was 177 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 61 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über die Aktie von Palo Alto Networks veröffentlicht. Obwohl in den letzten Tagen keine starken positiven oder negativen Themen diskutiert wurden, zeigt die analytische Seite, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse hat sich der Kurs von Palo Alto Networks mit 298,21 USD um +10,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +28,21 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Palo Alto Networks als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert von 74,46 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 29,38 eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.