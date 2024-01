Palo Alto Networks Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für den RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich der Wert von Palo Alto Networks auf 52,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild ergibt damit ein Rating von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Palo Alto Networks lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs der Palo Alto Networks-Aktie am letzten Handelstag bei 282,93 USD lag, was einem Unterschied von +19,52 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (236,73 USD) entspricht.

Bei einem Branchenvergleich bezüglich des Aktienkurses hat die Aktie von Palo Alto Networks im vergangenen Jahr eine Rendite von 103,51 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 94,11 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" entspricht. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Software" liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.