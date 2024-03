Palo Alto Networks Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Aktie von Palo Alto Networks wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 257,95 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -5,51% vom aktuellen Kurs entspricht. Die Kursentwicklung des Unternehmens am 05.03.2024 zeigte einen Rückgang um -1,12%. Insgesamt belief sich der Rückgang in den letzten fünf Handelstagen auf -6,34%, was auf eine relative Pessimismus am Markt hindeutet.

Die Bankanalysten gehen im Durchschnitt davon aus, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 257,95 EUR hat, was einem potenziellen Risiko von -5,51% entspricht. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung gefolgt. Von insgesamt 24 Analysten empfehlen 24 die Aktie als starken Kauf. 10 Analysten bewerten sie als Kauf, während 14 Experten neutral bleiben und sie als “halten” einstufen. Nur 1 Analyst empfiehlt, die Aktie zu verkaufen.

Insgesamt sind also 69,39% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf Palo Alto Networks. Zudem bleibt das “Guru-Rating” des Unternehmens stabil bei 4,16.

Es scheint also, als ob die allgemeine Stimmung im Finanzmarkt trotz der aktuellen Kursentwicklung von Palo Alto Networks weiterhin positiv bleibt.

