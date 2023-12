Palo Alto Networks Aktie: Alles unter Kontrolle?"

Die Aktie von Palo Alto Networks wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt laut ihrer Einschätzung um -8,89% unter dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 20.12.2023 verzeichnete Palo Alto Networks eine Kursentwicklung von -0,17%. In den letzten fünf Handelstagen, also einer vollständigen Woche, summiert sich das Ergebnis auf -2,16%. Dies deutet auf eine derzeit eher pessimistische Marktsituation hin.