Palo Alto-Aktie: Das passt!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palo Alto Networks ist an den Aktienmärkten unverändert relativ stark. In der abgelaufenen Woche hat der Kurs sich am Ende noch nicht weiter nach oben absetzen können. Dennoch bleibt es mangels neuer Nachrichten den Trend-Investoren überlassen, hier weiter die Stimmung zu machen.

Palo Alto Networks: Die Stimmung ist unverändert gut

Es sieht nicht unbedingt danach aus, dass die Stimmung notwendig zu immer neuen Rekordkursen führen müsste. Denn 300 Euro gelten hier jetzt gerade nach den jüngsten Gewinnmitnahmen durchaus als höhere Hürde. Dennoch ist die Stimmung gerade unter den Trend-Investoren in Ordnung, sie passt.

Das wird auch an den Trend-Indikatoren sichtbar. Der GD100 ist gerade einmal minimal unterkreuzt, mittelfristig also kämpft die Aktie aktuell wieder um die Fortsetzung des Aufwärtstrends. Der GD200 bei 250,22 Euro hingegen sichert die langfristige Bewegung nach oben noch immer ab. Deshalb ist aktuell keine Panik oder auch nur Sorge bei den Trend-Analysten zu entdecken.

