Der Cybersicherheitsanbieter Palo Alto Networks (WKN:A1JZ0Q) verlor am Mittwoch kräftig um -7% auf 232 US$. Aktuell notiert der Titel bei knapp +4% und macht einen Teil der Verluste wieder wett. Was führte überhaupt zu dem deutlichen Abverkauf? Sollten Anleger jetzt die Einstiegsgelegenheit nutzen?