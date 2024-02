Palm Eco-Town Development Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Palm Eco-town Development wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 80 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Palm Eco-town Development wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie auch hier mit einem "Schlecht" bewertet wird. Zudem konnte eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert werden, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Palm Eco-town Development in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Palm Eco-town Development mit 0 Prozent 1,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Bauwesen-Branche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.