Palm Eco-Town Development Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs von Palm Eco-town Development zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen aus dem Bereich "Industrie" eine Rendite von -20,13 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,99 Prozent verzeichnete, liegt Palm Eco-town Development mit einer Rendite von -19,14 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie von Palm Eco-town Development, gemessen anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet, ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ausfällt. Daher erhält das Unternehmen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -5,99 Prozent aufweist. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird ebenfalls negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine Differenz von -1,48 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.