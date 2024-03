Palm Eco-Town Development Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Palm Eco-town Development schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Bauwesen-Branche. Die Differenz beträgt 1,54 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das Unternehmen mit einem aktuellen Wert von 218,29 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Palm Eco-town Development mit -17,69 Prozent mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Bauwesen-Branche liegt die Rendite mit -14,48 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild in Bezug auf Palm Eco-town Development hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer Bewertung mit "Schlecht". Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Palm Eco-town Development in diesen verschiedenen Kategorien daher ein "Schlecht"-Rating.