Palm Eco-Town Development Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Aktienkurs von Palm Eco-town Development hat in den vergangenen 12 Monaten im Vergleich zum durchschnittlichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von -13,01 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenfalls im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -20,57 Prozent aufweist, liegt Palm Eco-town Development mit 7,55 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Palm Eco-town Development zeigen eine durchschnittliche Aktivität und erfordern daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktie weist eine mittlere Diskussionsintensität auf, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu der Einschätzung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Palm Eco-town Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,54 CNH. Der letzte Schlusskurs von 2,06 CNH weicht um -18,9 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Palm Eco-town Development liegt bei 49,21, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 60, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Palm Eco-town Development in Bezug auf die technische Analyse und den Relative Strength Index.