Palm Eco-Town Development Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Aktienkurs des Unternehmens Palm Eco-town Development hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -20,13 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt des Industrie-Sektors liegt. In der Bauwesen-Branche betrug die durchschnittliche Rendite in diesem Zeitraum -0,89 Prozent, und auch hier liegt die Rendite von Palm Eco-town Development mit 19,24 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über Palm Eco-town Development gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,13 Prozent für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Palm Eco-town Development beträgt 218, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauwesen-Branche weder unterbewertet noch überbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.