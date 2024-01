Palladium One Mining Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Die technische Analyse der Palladium One Mining zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,08 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,065 CAD liegt, was einer Abweichung von -18,75 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,06 CAD, was einer Abweichung von +8,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien ergibt ein neutrales Bild, da die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich neutral eingestellt waren. Es gab eine überwiegend positive Diskussion an sechs Tagen und an acht Tagen eine eher neutrale Einstellung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Palladium One Mining in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhielt insgesamt weniger Aufmerksamkeit als normal und eine abnehmende Anzahl von Beiträgen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Palladium One Mining weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

