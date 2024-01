Palladium One Mining Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten Wochen gab es bei Palladium One Mining keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder in den sozialen Medien noch in der Anzahl der Beiträge konnten signifikante Unterschiede festgestellt werden. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten haben auch die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überprüft und festgestellt, dass diese neutral waren. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile auf 0,08 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,065 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -18,75 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,07 CAD, was einem Abstand von -7,14 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird auch zur Einschätzung genutzt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (45,45) zeigen an, dass Palladium One Mining momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend wird Palladium One Mining also für die Stimmung, die technische Analyse und den Relative Strength Index als "Neutral" eingestuft.

