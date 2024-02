Paliburg Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Paliburg war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In fundamentalen Analysen ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 für Paliburg. Dies bedeutet, dass die Börse 7,26 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche liegt das KGV von Paliburg um 76 Prozent niedriger, was auf eine Unterbewertung des Titels hinweist.

Die technische Analyse der Paliburg-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,08 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug hingegen 0,67 HKD, was einem Unterschied von -37,96 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,73 HKD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -8,22 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs bei Paliburg. Dies bedeutet eine negative Differenz von -6,51 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Paliburg eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

