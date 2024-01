Paliburg Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Aktienkurs von Paliburg zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -60,32 Prozent, was mehr als 64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,28 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Paliburg mit 56,03 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 63,64 Punkte, was bedeutet, dass Paliburg momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 7,26 Euro für jeden Euro Gewinn von Paliburg, was 77 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 32. Aufgrund dessen wird der Titel unterbewertet und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Paliburg festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Paliburg daher ein "Neutral" für diese Stufe.