Palgon Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die technische Analyse zeigt, dass die Avemio derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 46,68 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (6,6 EUR) um -85,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 36,54 EUR, was einer Abweichung von -81,94 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit das Rating "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Diskussionen über Avemio gab. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Avemio. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".

Bei Avemio wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Avemio als neutral einzustufen. Der RSI7 beträgt 72,41, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie der RSI25 von 83,33, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Damit ergibt sich das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.