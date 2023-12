Palgon Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Avemio ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden keine deutlich positiven oder negativen Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Positionierung der Avemio-Aktie. Der RSI7 von 70 und der RSI25 von 81,91 resultieren in einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse ergibt ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 14 EUR 71,75 Prozent unter dem GD200 liegt. Auch in Bezug auf den GD50, der bei 52,4 EUR liegt, wird ein "Schlecht"-Signal aufgrund des Abstands von -73,28 Prozent festgestellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung, der Relative Strength Index, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz im Internet insgesamt auf eine neutrale Bewertung der Avemio-Aktie hindeuten.