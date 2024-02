Palgon Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die Avemio-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 44,89 liegt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Avemio.

Die Diskussionen über Avemio in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen überwiegen, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Avemio-Aktie ein Durchschnitt von 41,37 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,5 EUR, was einem Unterschied von -81,87 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (9,23 EUR) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 7,5 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Avemio also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Avemio, basierend auf dem RSI, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse sowie dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.