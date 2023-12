Palgon Aktie: Ist es vollbracht?

Das Anleger-Sentiment und die technische Analyse von Avemio haben kürzlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das Anleger-Sentiment wird als "neutral" bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Avemio beschäftigt hat.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt an, dass Avemio weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls als "neutral" bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch bei 88,13, was darauf hindeutet, dass Avemio überkauft ist, was zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Avemio die übliche Aktivität im Netz nicht überschreitet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" für Avemio führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Avemio-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt eine "schlechte" Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs deutlich darunter liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Avemio-Aktie mit einem "schlechten" Rating versehen.

Zusammenfassend ergibt sich eine "neutral" Bewertung des Anleger-Sentiments und eine "schlechte" Bewertung in der technischen Analyse für die Avemio-Aktie.