Palgon Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Avemio war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im üblichen Rahmen liegt und sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert hat. Insgesamt ergibt sich hieraus eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Avemio-Aktie deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis wird Avemio somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie mit Werten von 80,62 (für 7 Tage) und 85 (für 25 Tage) als überkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung des RSI ebenfalls als "Schlecht" beurteilt.

Insgesamt ergibt sich daher aus der technischen Analyse eine negative Bewertung der Avemio-Aktie.