Palfinger Aktie - Was ist hier los?

Palfinger startete mit dem historisch höchsten Umsatz in einem 1. Quartal in das Jahr 2022. Allerdings stehen dem positiven Marktumfeld und dem hohen Auftragsbestand erste Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, rasant steigende Materialkosten und instabile Lieferketten gegenüber. In diesem Umfeld steigerte Palfinger den Umsatz um 19,6% auf 485,6 Mio € und erwirtschaftete ein operatives Ergebnis (EBIT) von 30,4 Mio… Hier weiterlesen