Palfinger Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Palfinger auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 79,31 Punkte, was darauf hindeutet, dass Palfinger momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Palfinger weder überkauft noch überverkauft ist und das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Palfinger eine Rendite von -18,56 Prozent auf, was mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,57 Prozent, wobei Palfinger mit 26,12 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Palfinger-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 24,28 EUR. Der letzte Schlusskurs (22,9 EUR) weicht somit um -5,68 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (24,01 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,62 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Palfinger-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, wodurch Palfinger für diesen Faktor eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete jedoch eine positive Änderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung für Palfinger führt.