Palatin kündigt Quartalszahlen an: Prognosen versprechen Umsatz- und Gewinnsteigerung

In 114 Tagen wird das Unternehmen Palatin, mit Hauptsitz in Cranbury, New Jersey, die Quartalszahlen für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Palatin-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Palatin-Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 22,38 Millionen Euro. Die Ergebnisse des ersten Quartals werden vor Börseneröffnung bekannt gegeben. Analystenhäuser prognostizieren laut aktuellen Datenanalysen einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im ersten Quartal 2022 erzielte Palatin einen Umsatz von 774,86 Tausend Euro. Für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +83,50 Prozent auf 1,29 Millionen Euro erwartet. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +31,40 Prozent auf -8,77 Millionen Euro sinken.

Auf...