Palatin Technologies Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Palatin wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 62,22 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,18 eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger diskutierten jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Palatin. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" für das Anleger-Sentiment bewertet.

In den letzten Wochen konnte bei Palatin eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Palatin-Aktie sowohl auf kurzfristigeren als auch längerfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,28 USD, was eine Abweichung von +20,61 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs darstellt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von +13,64 Prozent und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird Palatin auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

