Palatin Technologies Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Biotechnologie-Aktie Palatin weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird Palatin als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3,51, was einem Abstand von 97 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 104,47 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Palatin insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 70 USD, was ein Aufwärtspotential von 2792,56 Prozent bedeutet. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Palatin als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 84,88, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 41,49 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Palatin Technologies kaufen, halten oder verkaufen?

