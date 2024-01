Palatin Technologies Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" eingestuft wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Aktuell liegt der RSI der Palatin bei 76,59, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,15 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Palatin.

Laut den Bewertungen von insgesamt 1 Analysten in den letzten zwölf Monaten, erhält die Palatin-Aktie durchschnittlich ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 2427,08 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Aus technischer Sicht ist die Palatin-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 2,77 USD sowohl kurzfristig als auch auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Gut" einzustufen.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unseren Analysten wurden überwiegend negative Kommentare und Befunde zu Palatin in den sozialen Medien verzeichnet. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.

