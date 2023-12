Palantir: Das sind ordentliche Zeichen

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Der vermeintliche Absturz von Palantir ist zumindest am Mittwoch mit dem Plus von ca. 0,6 % am Anfang des Börsentages schon wieder beendet. Die Ziele der Analysten sind zwar weiterhin unverändert negativ, die Stimmung deutet

Der vermeintliche Absturz von Palantir ist zumindest am Mittwoch mit dem Plus von ca. 0,6 % am Anfang des Börsentages schon wieder beendet. Die Ziele der Analysten sind zwar weiterhin unverändert negativ, die Stimmung deutet

[...] Hier weiterlesen