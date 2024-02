Palantir ist zurück!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Palantir-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 28,3, was darauf hindeutet, dass Palantir hier überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Palantir.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und dadurch neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Palantir wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Palantir eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Palantir daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Palantir derzeit bei 16,37 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" verleiht. Der Aktienkurs selbst ging bei 24,44 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +49,3 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit +33,26 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Palantir-Aktie ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Gut".