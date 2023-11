Palantir: Das ist tatsächlich mal ein Hammer!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Lobreden an den Börsen sind im Normalfall schnell gesprochen. Nun aber hat Palantir in der vergangenen Woche einen echten Hammer ausgepackt. Das Unternehmen ging mit einem Plus von gut 5,4 % aus dem Handel. Die Wochengewinne summierten sich auf fast 24 %. Die Aktie war vorher schon sehr hoch notiert. Nun wird es immer interessanter.

Die Zahlen waren sehr gut

Die Softwareschmiede hat ihre Zahlen vorgetragen. Die waren oder galten als sehr gut. Die Umsatzziele wurden erhöht. Das Unternehmen schafft es damit, die Stimmung noch einmal anzuheizen. Die Analysten allerdings bleiben auch jetzt noch skeptisch, wo der Kurs fast das Allzeithoch erreicht hat. Denn die durchschnittlichen Kursziele laut Marketscreener sind nun um satte mehr als -20 % niedriger als der aktuelle Aktienkurs. Das gibt zu denken. Die Aktie ist mit einem...