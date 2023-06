Palantir: Das erwartete Kursziel beträgt 9,07 EUR

Die Palantir-Aktie ist derzeit unterbewertet, sagen Analysten. Das wahre Kursziel liegt bei 9,07 EUR und somit -29,58% unter dem aktuellen Wert.

• Am 23.06.2023 lag die Aktienkursentwicklung von Palantir bei -0,14%

• Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels ist auf 9,07 EUR gesetzt

• Laut Guru-Rating behält Palantir mit einem Rating von 2,69 das gleiche Rating wie zuvor

Am vergangenen Handelstag fiel der Aktienkurs um -0,14%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Minus insgesamt -13,93%. Diese Entwicklung lässt vermuten dass sich der Markt derzeit in einer pessimistischen Phase befindet.

Wie sehr haben die Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet? Ihre Stimmung zum Unternehmen jedenfalls scheint eindeutig zu sein.

Das aktuelle durchschnittliche Kursziel für Palantirs...