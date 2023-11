Palantir: Was für ein Gewinn!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Palantir hat am Freitag an den Märkten einen eminenten Gewinn von über 5 % erzielt. Insgesamt ging es in einer Handelswoche gleich um über 23 % aufwärts. Seit dem Jahresbeginn mit guten Kursen an den Börsen insgesamt ging es für Palantir überragend aufwärts. Die Aktie legte gleich um fast genau 200 % zu!

Palantir: Dies sind die Risiken!

Palantir bringt einige Risiken mit. Das wohl größte Risiko neben dem exorbitant gestiegenen Kurs: Das Papier wird möglicherweise überbewertet. Immerhin haben die Kurse nun ein KGV von ca. 225. Das ist zwar um den Wert von 50 Punkten geringer als noch vor einigen Wochen. Unter normalen Umständen jedoch wäre die Aktie aktuell damit wesentlich zu teuer. Ähnliches gilt auch für das kommende Jahr. Das KGV wird bei 153 erwartet. Auch dies wäre im Vergleich zu großen anderen Unternehmen noch immer...