Palantir: Die Strafe!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Börsen haben über einen langen Zeitraum ignoriert, dass Palantir recht hoch bewertet ist. Die Strafe folgt nun – nicht auf dem Fuß, aber sie kommt: Am Freitag ging es um weitere -2,9 % abwärts. Damit verliert der Titel langsam den Anschluss an die bedeutende Marke von 20 Euro. Dieses Ziel hatten Analysten für diese Aktie an sich gesetzt, sofern sie sich mit der Charttechnik beschäftigt haben.

Die Aktie von Palantir: Doch zu teuer?

Die Kurse sind insofern sehr teuer, als die Aktie auf Basis der zuletzt berichteten Zahlen ein KGV von ca. 230 aufweist. Das soll im kommenden Jahr bei höheren Gewinnen war sinken, aber: Es wird immer noch ca. 150 erreichen. Teurer geht es nach Meinung von Analysten und Investoren sicherlich kaum. Schon deshalb haben Analysten den Kurs sicherlich noch um mehr als -20 % nach unten gesetzt – in...