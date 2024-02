Palantir: Spannung wächst!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Palantir hat am Montag an den Börsen auf sich aufmerksam gemacht. Der Titel schob sich um mehr als 3,4 % nach oben. Die Aktie hat erstmals seit einiger Zeit wieder die Marke von 16 Euro überwunden. Das gilt als gutes Signal. In den vorhergehenden fünf Tagen hatte Palantir noch einmal gut 4,4 % aufgesattelt. Nun wird es auf die nächsten Stunden ankommen!

Palantir: Heute!

Denn heute wird das Unternehmen seien Zahlen zum 4. Quartal bekannt geben. Dann zeigt sich, wie teuer oder günstig das Papier tatsächlich ist. Der KI-Boom hat den Aktienkurs zuletzt deutlich nach oben getrieben. Das allein ist noch kein Grund dafür, dass die Werte so stark bleiben. Im laufenden Jahr wird das KGV bei ca. 125 taxiert – das ist noch immer recht teuer. Die Quartalszahlen bringen nun weitere Aufklärung um den Status Quo. Es darf geträumt werden, oder?

