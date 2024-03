Palantir: Sehr stark!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir hat auch am Dienstag am Markt durchaus überzeugt. Die Kurse sind mit dem Plus von 1,5 % insgesamt über die vergangenen fünf Tage hinweg nun bei ca. 5 % Aufschlag. Das ist kombiniert mit dem ohnehin starken Trend des laufenden Jahres (die Aktie hat mittlerweile deutlich über 45 % gewonnen) ein klares Indiz für den Aufwärtstrend. Die KI-Branche legt einfach ohne Unterlass zu, so der Eindruck.

Palantir: Wie weit kann das noch gehen?

Die einzige Frage wird sein, wie Palantir sich in diesem KI-Boom noch weiter bewegen kann. Die Charttechniker sehen oberhalb von 24 Euro aktuell kein Hindernis. Zudem sei die Aktie bei ca. 20 Euro gut nach unten geschützt. Dennoch: Der Titel ist aus der wirtschaftlichen Perspektive weiterhin gebremst. Das KGV im vergangenen Jahr lag bei den damaligen Höchstkursen von weniger als 20 Euro bei ca. 180. Nun liegt es bei 170. Viel Spielraum sehen die wirtschaftlich orientierten Beobachter derzeit nicht.

