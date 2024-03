Palantir: Die Rekordfahrt!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Aktie von Palantir schaffte es am Freitag erneut auf einen Rekordkurs. Die Notierungen sind auf bis zu 23 Euro geklettert. Damit fehlen nur wenige Cent, um einen echten Allzeittop-Wert zu erreichen. Palantir profitiert schlicht vom KI-Boom und den enormen Erwartungen am Markt. Aktuell gehen die Analysten am Markt dennoch davon aus, die Aktie würde um ca. 20 % verlieren. Der Grund liegt auf der Hand – ob er in den kommenden Tagen schon eine Rolle übernehmen wird, bleibt offen.

Palantir: Das ist die entscheidende Kennzahl

Die entscheidende Kennzahl wird aktuell das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) sein. Das ist in den zurückliegenden Wochen kein Problem gewesen, aber: Das KGV für das laufende Jahr kletterte zuletzt um mehr als 20 %. Es liegt jetzt bei 170 – ca. Wenn die Gewinne nicht explodieren sollten, werden Value-Investoren früher oder später aufmerksam.

