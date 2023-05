Palantir: Potenzial für Kursanstieg - aktuelles Kursziel bei 8,24 EUR

Die Palantir-Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 8,24 EUR, was ein Potential für Investoren von +22,54% bedeutet.

• Palantir notiert am 05.05.2023 um +0,35%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt stabil auf 2,88

Am vergangenen Handelstag legte die Aktie von Palantir um +0,35% zu.

Das Ergebnis der letzten fünf Handelstage zeigt jedoch eine negative Entwicklung von -5,11%, was auf eine momentane pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen und die jüngste Kursentwicklung schwach ist,

gibt es immer noch drei starke Kaufempfehlungen und weitere drei Empfehlungen zum Kauf.

Neun Experten halten die Aktie neutral und zwei sehen sie als Verkauf an.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Palantir...