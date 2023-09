Palantir: Mittelfristiges Kursziel von 13,34 EUR

Die Aktie von Palantir hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +0,93% verzeichnet. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die aktuelle Bewertung der Aktie nicht korrekt ist und sie ein mittelfristiges Kursziel bei 13,34 EUR erreichen wird.

• Palantirs Guru-Rating bleibt stabil bei 2,59

• Aktuelle Einschätzungen gehen auseinander: Kaufen oder Verkaufen?

Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer Analyst optimistisch bleibt und zum Kauf rät, empfinden sechs Experten eine neutrale Haltung gegenüber Palantir. Vier weitere Analysten sehen jedoch einen Verkauf der Aktie als sinnvoll an. Insgesamt liegt somit der Anteil der optimistischen Stimmen bei einem positiven Wert von +17,65%. Das Guru-Rating des Unternehmens bleibt...