Palantir: Mittelfristiges Kursziel bei 13,02 EUR

Die Aktie von Palantir hat am 28.11.2023 an der Börse um +0,19% zugelegt und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung von -3,45%. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 13,02 EUR.

• Palantir legte am Vortag um +0,19% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,02 EUR

• Guru-Rating bleibt gleich mit einer Bewertung von 2,89

Eine Entwicklung auf dem Finanzmarkt in dieser Größenordnung war nicht unbedingt erwartet worden. Der Markt zeigt sich aktuell relativ pessimistisch bezüglich des Unternehmens.

Sollten die Analysten Recht behalten und das mittelfristige Kursziel erreicht werden können – was einem Risikoabstand zum aktuellen Kurs von -25,46% entspricht – dann würden Investoren davon profitieren können. Allerdings sehen nicht alle Experten diese Einschätzung als realistisch an.

Insgesamt bewerten vier Analysen die Aktie als stark kaufenswert und ein weiterer Analyst sieht sie positiv unter dem Aspekt eines Kaufs. Sechs weitere Experten schließen sich eher neutral an und vergeben das Rating “halten”, während drei andere diese zurzeit lieber verkaufen würden. Bei insgesamt elf Meinungen ist also immerhin noch knapp über ein Viertel optimistisch gestimmt (“Kauf” oder besser).

Das bereits etablierte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt derzeit unverändert bei einer Bewertung von 2,89.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Palantir-Analyse von 28.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Palantir jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Palantir Aktie

Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...