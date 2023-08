Palantir: Kursziel von 9,60 EUR - Potenzial von fast 50%

Die Palantir-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen starke Gewinne erzielt und stieg gestern um weitere +5,01%. Damit liegt das Plus seit Montag bei insgesamt +13,00%, was auf eine positive Stimmung am Markt hinweist.

Das mittelfristige Kursziel der Palantir-Aktie liegt derzeit bei 9,60 EUR. Dies ergibt sich aus dem Durchschnitt aller Bankanalysten und würde ein Potenzial von fast -43,43% bedeuten. Aber nicht alle Experten teilen diese Einschätzung nach den jüngsten positiven Entwicklungen.

Konkret sind drei Analysten der Meinung, dass die Aktie jetzt ein starker Kauf ist. Einer stimmt zu und empfiehlt den Kauf mit etwas weniger Enthusiasmus. Sechs andere haben ihre Empfehlung auf “Halten” gesetzt und nur drei glauben an einen Verkauf oder dringenden Verkaufsbedarf.

Das Guru-Rating für die Aktien bleibt unverändert bei...