Palantir: Kursziel von 9,09 EUR und um -35,46% unter dem aktuellen Kurs

Am gestrigen Tag legte Palantir an der Börse um +0,71% zu und verbuchte damit in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +9,81%. Trotzdem meinen Bankanalysten wie auch das Guru-Rating von 2,69 im Durchschnitt eher ein mittelfristiges Kursziel bei 9,09 EUR. Das entspricht einem potenziellen Abwärtsrisiko von -35,46%.

– Palantirs aktuelles Potenzial liegt bei einem Kursziel von 9.09 EUR

– Der Guru-Rating bleibt konstant bei 2.69

– Insgesamt sind nur wenige Analysten optimistisch mit einer positiven Einschätzung des Wertpapiers