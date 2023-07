Palantir: Kursziel von 8,97 EUR - Analysten sehen Potenzial

Am Finanzmarkt konnte die Aktie von Palantir gestern ein Plus von +0,72% erreichen. In der vergangenen Handelswoche betrug das Wachstum sogar +9,77%. Die Bankanalysten sind sich einig: Das aktuelle Kursziel für Palantir liegt bei 8,97 EUR. Nach Meinung der Experten könnte dies jedoch eine Untertreibung sein und es besteht ein mögliches Wachstumspotenzial in Höhe von -40,51%.

Aktuell gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Analysten bezüglich des Kaufverhaltens:

– 3 Experten raten zum Kauf

– 6 bewerten die Aktie als “halten”

– 3 empfehlen einen Verkauf

– 4 weitere gehen sogar davon aus, dass Palantir sofort verkauft werden sollte.

Trotz dieser gemischten Einschätzungen zeigen sich immerhin noch über +18,75% optimistisch. Dazu passt auch das unveränderte Guru-Rating von Palantir mit einem Wert von...