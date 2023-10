Palantir: Kursziel von 13,35 EUR laut Analysten

Die Aktie von Palantir hat gestern an der Börse eine positive Entwicklung gezeigt und ein Plus von +1,26% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Anstieg um insgesamt +16,06% beobachtet werden. Die Marktstimmung scheint daher im Moment relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird derzeit bei 13,35 EUR gesehen. Dies entspricht einer potenziellen Rendite von -12,91%, sollten sich die Prognosen der Bankanalysten bewahrheiten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen 2 Analysten den Kauf der Palantir-Aktie und weitere 1 Analyst sieht sie als kaufenswert an. Ein Großteil (6) hält sie für neutral und gibt das Rating “halten”. Vier Experten sind pessimistischer gestimmt und raten zum Verkauf; vier...