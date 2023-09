Palantir: Kursziel von 13,34 EUR laut Analysten

Die Aktie von Palantir hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag um +0,77% zugelegt. Diese Entwicklung sorgt für Optimismus auf dem Markt. Die Bankanalysten schätzen die Aktie aktuell unterbewertet ein und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 13,34 EUR – was einem Potenzial von -11,21% entspricht.

• Am 29.09.2023 stieg der Kurs um +0,77%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,34 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 2,59 stabil

Laut aktuellen Bewertungen empfehlen zwei Analysten einen Kauf der Aktie von Palantir und einer sieht sie als kaufenswert an. Sechs Experten bewerten sie neutral und vier Experten sagen “Verkaufen”. Eine positive Einschätzung ergibt sich aus dem Guru-Rating.

Es bleibt abzuwarten wie sich die Prognosen der Bankanalysten entwickeln werden und ob es zu...