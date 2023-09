Palantir: Kursziel von 13,20 EUR

Die Aktie von Palantir hat gestern am Finanzmarkt einen Verlust von -1,86% erlitten. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen eine negative Tendenz von -5,64%. Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und glauben an ein mittelfristiges Kursziel von 13,20 EUR. Dies entspricht einem möglichen Kursrisiko in Höhe von -2,45%.

• Am 21.09.2023 sank die Palantir-Aktie um -1,86%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 13,20 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei 2,59

Trotz einer pessimistischen Marktstimmung halten zwei Analysten die Aktie für einen starken Kauf und einer empfiehlt dies sogar als “Kauf”. Sechs Experten bewerten sie neutral mit “Halten”. Vier weitere Experte sagen jedoch ausdrücklich “Verkauf”, während vier andere behaupten dass man sie sofort verkaufen sollte.

Das positive Bild wird durch das...