Palantir: Kursziel von 13,02 EUR bleibt unverändert

Die gestrige Kursentwicklung von Palantir am Finanzmarkt betrug +2,76%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Aktienkurs um insgesamt +0,21%, was auf eine derzeit neutrale Marktstimmung hinweist.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 13,02 EUR. Dies entspricht einem Potenzial für Investoren in Höhe von -3,37%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und bewerten die Aktie unterschiedlich.

Aktuell empfehlen 2 Analysten einen Kauf und weitere 1 sehen die Palantir-Aktie optimistisch und bewerten sie mit “Kauf”. Die Mehrheit jedoch stuft das Unternehmen als “halten” ein (7 Experten), während sich immer noch 4 Analysten für einen Verkauf aussprechen. Nur 3 Experten sind der Meinung, dass Anleger ihre Anteile sofort verkaufen sollten.

Das Guru-Rating liegt bei konstanten 2,71...