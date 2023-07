Palantir: Kursziel bei 8,80 EUR – Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Palantir hat in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend hingelegt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,52% verzeichnet. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 8,80 EUR liegt – eine Eröffnungsmöglichkeit für Investoren in Höhe von -45,07%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

• Palantir legt um +7,44% zu

• Starker Kaufempfehlungen von 3 Analysten

• Guru-Rating bleibt konstant bei 2,69

Während drei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sechs weitere sie als neutral einstufen (“halten”), raten drei Analyse-Experten zum Verkauf und vier meinen sogar, dass Anleger Palantir sofort abstossen sollten. Dennoch ist immerhin noch fast jeder Fünfte (18,75%) der befragten Expertinnen und Experten optimistisch. Das bewährte...