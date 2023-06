Palantir: Kursziel bei 8,37 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die gestrige Kursentwicklung von Palantir am Finanzmarkt belief sich auf -2,76%, was zu einer Gesamtperformance in den letzten fünf Handelstagen von +11,40% führte. Die Stimmung am Markt ist trotzdem optimistisch.

Analysten sind der Ansicht, dass die Aktie von Palantir aktuell nicht richtig bewertet wird und das wahre Kursziel bei 8,37 EUR liegt. Das entspricht einem Potenzial von -37,22%. Einige Experten teilen diese Einschätzung jedoch nicht.

Vier Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und neun geben eine neutrale Bewertung ab. Eine Verkaufsempfehlung gibt es immer noch von einem Analysten und drei Experten raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,06 stabil. Insgesamt sind somit rund ein Viertel der Analysten optimistisch gestimmt bezüglich der weiteren Entwicklung der Palantir-Aktie.