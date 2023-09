Palantir: Kursziel bei 13,25 EUR

Die Palantir-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 13,25 EUR, was einem Potenzial von +0,13% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Palantir am 25.09.2023 mit -0,27%

• Guru-Rating von Palantir auf gleichem Niveau wie zuvor (2.59)

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,27%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Minus bei insgesamt -6,98%. Der Markt scheint daher derzeit etwas pessimistisch gestimmt zu sein.

Insgesamt sind sich die Bankanalysten jedoch einig in ihrer Einschätzung und sehen ein erhebliches Kurspotential für Anleger bei einer Investition in dieser Aktie. Konkret empfehlen zwei Experten den Kauf der Aktie und ein weiterer sieht sie immerhin als kaufenswert an.

Sechs weitere Analysten teilen diese Ansicht zwar nicht...