Palantir: Kursrisiko bei -9,66% aufgrund mittelfristigem Kursziel von 8,19 €

Die Aktie von Palantir verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung von +4,03%, was einem Anstieg von insgesamt +35,22% innerhalb der letzten Handelswoche entspricht. Die Stimmung am Markt ist demnach optimistisch. Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung und halten das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 8,19 € – ein Potenzial für Investoren mit einem Verlust-Risiko in Höhe von -9,66%.

• Am 10.05.2023 erreichte Palantir eine positive Entwicklung von +4,03%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel liegt bei 8,19 €

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,88

Obwohl drei Analysten die Aktie als starken Kauf einschätzen und weitere drei sie lediglich zum Kauf empfehlen würden,

halten sich neun Experten neutral und zwei beurteilen sie als Verkauf. Insgesamt beträgt der Anteil der Analysten,

die zumindest noch...