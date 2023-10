Palantir: Kurseinbruch am Markt - Aktie nicht richtig bewertet!

Am gestrigen Handelstag musste die Palantir Aktie ein Minus von 0,08% hinnehmen. In den letzten fünf Tagen ergibt sich damit eine negative Gesamtentwicklung von 1,77%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ pessimistisch.

Trotzdem glauben Bankanalysten an das Potenzial der Aktie und sehen das mittelfristige Kursziel bei 13,44 EUR. Dies würde jedoch einem Risiko von -10,22% entsprechen. Derzeit sind zwei Analysten der Meinung, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt.

Das Guru-Rating bleibt mit 2,59 gleich und zeigt damit auch weiterhin optimistische Tendenzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Palantir-Aktie ist nach Ansicht vieler Experten aktuell unterbewertet und bietet Investitionschancen für Anleger.